Омичи смогут вернуть деньги с утраченной транспортной карты «Омка»

Омичи смогут могут вернуть денежные средства при утере или повреждении карты «Омка». АО «Пассажирсервис» запустило новую услугу по переносу баланса на новую карту.
Для восстановления средств владельцу необходимо подать заявление через электронную почту passervis@mail.ru или в официальной группе «Омск Транспорт» в социальной сети «ВКонтакте». К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие пополнение карты: копии чеков (не менее трех, датированных после 1 января 2019 года) или банковские справки о последних трех операциях при оплате через мобильное приложение банка.
После проверки предоставленных документов, которая занимает до трех рабочих дней, заявитель получит приглашение в офис «Пассажирсервис». Для завершения процедуры потребуется предъявить паспорт и исправную карту «Омка».
Важно отметить, что окончательная сумма к переносу будет рассчитана с учетом всех совершенных поездок в период рассмотрения заявления по данным автоматизированной системы оплаты проезда.
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