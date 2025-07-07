Омичи смогут вернуть деньги с утраченной транспортной карты «Омка»

Для восстановления средств владельцу необходимо подать заявление через электронную почту passervis@mail.ru или в официальной группе «Омск Транспорт» в социальной сети «ВКонтакте». К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие пополнение карты: копии чеков (не менее трех, датированных после 1 января 2019 года) или банковские справки о последних трех операциях при оплате через мобильное приложение банка.