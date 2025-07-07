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Природное явление Ла-Нинья стало причиной аномальной жары в Приморье

Мощный тихоокеанский антициклон привел к увеличению температуры в Приморье на 5−10 градусов по Цельсию, сообщил синоптик Борис Кубай.

Источник: Аргументы и факты

Аномально высокая температура воздуха в Приморском крае связана с возникновением природного явления Ла-Нинья, характеризующегося понижением температуры воды в восточной и центральной частях Тихого океана. Об этом рассказали в Примгидромете.

Главный синоптик Приморья Борис Кубай пояснил, что причиной непривычно жаркой погоды стало активное развитие с начала весны Ла-Нинья в Тихом океане. Во всей толще атмосферы над акваторией океана создались благоприятные динамические и термические условия для формирования мощного тихоокеанского антициклона, уточнил метеоролог.

По его словам, этот антициклон начал распространять свое влияние на юго-восток Китая, Жёлтое и Японское моря, а также на Приморский край. С весны он стал переносить теплый тропический воздух, что привело к увеличению температуры на 5−10 градусов Цельсия. Кроме того, антициклон размывает осадки и облака, особенно в южной части Приморья.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что аномальная жара задержится в Москве на неделю.