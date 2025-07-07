Природное явление Ла-Нинья стало причиной аномальной жары в Приморье

По его словам, этот антициклон начал распространять свое влияние на юго-восток Китая, Жёлтое и Японское моря, а также на Приморский край. С весны он стал переносить теплый тропический воздух, что привело к увеличению температуры на 5−10 градусов Цельсия. Кроме того, антициклон размывает осадки и облака, особенно в южной части Приморья.