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В Свердловской области отметили Сабантуй

Под Екатеринбургом отметили Сабантуй, объединив культуру и спорт.

Источник: департамент информационной политики Свердловской области

Под Екатеринбургом 6 июля прошло масштабное празднование традиционного татаро-башкирского праздника Сабантуй. Мероприятие, прошедшее в Сысерти, собрало десятки тысяч гостей и участников. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Врио губернатора региона Денис Паслер и Раис Татарстана Рустам Минниханов приняли участие в торжествах, отметив важность сохранения национальных традиций для многонационального региона. В ходе праздника главы регионов посетили национальные подворья, где были представлены традиционные ремёсла, кухня и культурные программы разных народов.

— Сабантуй занимает особое место в культуре и традициях многонациональной Свердловской области. Это спортивный, музыкальный, гастрономический и творческий праздник. Он щедрый и гостеприимный. Как наша уральская земля! — рассказал Денис Паслер.

Особое внимание уделялось спортивной составляющей праздника. Гости стали зрителями конных скачек и соревнований по национальной борьбе «Кореш», в которых участвовали спортсмены из нескольких регионов России.

В рамках мероприятия прошло награждение активистов национально-культурных объединений и представителей сельского хозяйства.

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