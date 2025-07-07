В Свердловской области отметили Сабантуй

Под Екатеринбургом 6 июля прошло масштабное празднование традиционного татаро-башкирского праздника Сабантуй. Мероприятие, прошедшее в Сысерти, собрало десятки тысяч гостей и участников. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Врио губернатора региона Денис Паслер и Раис Татарстана Рустам Минниханов приняли участие в торжествах, отметив важность сохранения национальных традиций для многонационального региона. В ходе праздника главы регионов посетили национальные подворья, где были представлены традиционные ремёсла, кухня и культурные программы разных народов.
— Сабантуй занимает особое место в культуре и традициях многонациональной Свердловской области. Это спортивный, музыкальный, гастрономический и творческий праздник. Он щедрый и гостеприимный. Как наша уральская земля! — рассказал Денис Паслер.
Особое внимание уделялось спортивной составляющей праздника. Гости стали зрителями конных скачек и соревнований по национальной борьбе «Кореш», в которых участвовали спортсмены из нескольких регионов России.
В рамках мероприятия прошло награждение активистов национально-культурных объединений и представителей сельского хозяйства.