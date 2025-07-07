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«Сезон дождей» в Омской области продлится до четверга

7 и 8 июля ожидается неустойчивый характер погоды с грозами и порывистым ветром.

Источник: Комсомольская правда

В Омске ожидаются грозы и кратковременные дожди: метеорологи предупреждают о неустойчивой погоде. Сегодня, 7 июля, в Омске и по области сохранится переменчивый характер погоды. Согласно прогнозу Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы, жителей региона ждут кратковременные дожди с грозами. Тем, кто отправляется на работу, стоит взять с собой зонт или дождевик.

Ночью в регионе было довольно прохладно: температура воздуха опускалась до +12…+17 градусов. Днем же потеплеет — столбики термометров могут подняться до +21…+26 градусов. В настоящий момент в Омске воздух прогрелся до +21.

Метеорологи предупреждают, что дожди могут начаться в ближайшее время, а их влияние продлится как минимум до четверга. Таким образом, осадки станут частым спутником горожан на протяжении нескольких дней. Поэтому выходя на улицу не забудьте взять с собой зонтик. Ранее мы писали, что ураган в Омской области разрушил кладбище и повредил дома.