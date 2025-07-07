«Сезон дождей» в Омской области продлится до четверга

Метеорологи предупреждают, что дожди могут начаться в ближайшее время, а их влияние продлится как минимум до четверга. Таким образом, осадки станут частым спутником горожан на протяжении нескольких дней. Поэтому выходя на улицу не забудьте взять с собой зонтик. Ранее мы писали, что ураган в Омской области разрушил кладбище и повредил дома.