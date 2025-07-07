Омичка отсудила компенсацию за «недостатки» при лечении

В Горьковском районном суде Омской области в понедельник, 7 июля 2025 года, озвучили итоги разбирательства в отношении местной ЦРБ о взыскании компенсации морального вреда. Согласно официальным данным, его «автором» стала бывшая пациентка, безуспешно настаивавшая на переводе в Областную клиническую больницу на фоне тревожащих 84-летнюю женщину симптомов.
«После госпитализации в стационар БУЗОО “Горьковская ЦРБ” она была осмотрена в приемном отделении и помещена в терапевтическое отделение, состояние оценено как удовлетворительное. Требование о ее эвакуации в БУЗОО “Областная клиническая больница” оставлено без удовлетворения. Только по прошествии более 12 часов она была эвакуирована в БУЗОО “Областная клиническая больница”, где ей был диагностирован ишемический инсульт в бассейне левой средней мозговой артерии с развитием афатических нарушений, правосторонний гемипарез», — поясняют в пресс-службе суда.
Озвучено, что представители медицинского учреждения настаивали на чрезмерности исковых требований пенсионерки.
В инстанции пояснили, что во главу угла при решении поставили результаты судебно-медицинского заключения, анализ которой привел к выводу «что при оказании медицинской помощи ответчиком БУЗОО “Горьковская ЦРБ” были допущены недостатки».
Встав на сторону истицы, судья постановил взыскать с медучреждения 125 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, дополнив ее компенсацией затрат на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая обошлась, по представленным данным, почти в 102 тысячи рублей.
Озвучено, что вердикт проанализировали в апелляционной инстанции, оставив его в силе. Отношение сторон к судебному решению не уточняется.