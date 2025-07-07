Омичка отсудила компенсацию за «недостатки» при лечении

«После госпитализации в стационар БУЗОО “Горьковская ЦРБ” она была осмотрена в приемном отделении и помещена в терапевтическое отделение, состояние оценено как удовлетворительное. Требование о ее эвакуации в БУЗОО “Областная клиническая больница” оставлено без удовлетворения. Только по прошествии более 12 часов она была эвакуирована в БУЗОО “Областная клиническая больница”, где ей был диагностирован ишемический инсульт в бассейне левой средней мозговой артерии с развитием афатических нарушений, правосторонний гемипарез», — поясняют в пресс-службе суда.