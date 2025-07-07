Ростовчан 7 июля ждет жара до +34 градусов

В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с жаркой и солнечной погоды. Прогноз опубликовали специалисты Гисметео.
В понедельник, 7 июля, на протяжении всего дня в Ростове ожидается солнечная погода. Утром температура воздуха составит +27…+31 градус. В дневное время температура воздуха составит до +34 градусов. Вечером станет немного прохладнее, столбики термометров покажут +28 градусов.
Порывы ветра достигнут семи метров в секунду. Отметим, что в сильную жару ростовчанам стоит быть внимательнее и не находиться долгое время на солнце.
Подпишись на нас в Telegram.