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Ростовчан 7 июля ждет жара до +34 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону в первый рабочий день.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с жаркой и солнечной погоды. Прогноз опубликовали специалисты Гисметео.

В понедельник, 7 июля, на протяжении всего дня в Ростове ожидается солнечная погода. Утром температура воздуха составит +27…+31 градус. В дневное время температура воздуха составит до +34 градусов. Вечером станет немного прохладнее, столбики термометров покажут +28 градусов.

Порывы ветра достигнут семи метров в секунду. Отметим, что в сильную жару ростовчанам стоит быть внимательнее и не находиться долгое время на солнце.

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