Ростовчан 7 июля ждет жара до +34 градусов

В понедельник, 7 июля, на протяжении всего дня в Ростове ожидается солнечная погода. Утром температура воздуха составит +27…+31 градус. В дневное время температура воздуха составит до +34 градусов. Вечером станет немного прохладнее, столбики термометров покажут +28 градусов.