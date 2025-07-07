Прилепин раскрыл, как выжил после покушения в Нижегородской области

Прилепин заявил, что ему удалось выжить благодаря ошибкам преступника.
Писатель и политик Захар Прилепин сообщил, что выжил при покушении в Нижегородской области благодаря ошибке исполнителя взрыва. По его словам, гражданин Украины Александр Пермяков, осужденный за организацию нападения, был сапером-самоучкой и закопал мину слишком глубоко, из-за чего основная сила взрыва ушла в землю.
«Дистанционное управление. Вот здесь была зарыта мина. Он лежал в метрах 150−200 отсюда… Так как он был сапер-самоучка, из Киева ему объясняли, он зарыл слишком глубоко мину, первая сила взрыва ушла в землю. Их обычно чуть-чуть присыпают, совсем немножко», — пояснил Прилепин в фильме «Мастерской новых медиа». Его слова приводит ТАСС.
Он также отметил, что получил тяжелые травмы: восемь переломов ног, перелом позвоночника и черепно-мозговую травму. При покушении погиб его соратник Александр Шубин. После случившегося Прилепин был награжден орденом Мужества, Шубину эта же награда была присвоена посмертно.
В мае 2023 года, когда машина с Прилепиным и Шубиным проезжала мимо, Пермяков активировал взрывные устройства. В результате взрыва Шубин скончался на месте, а Прилепин получил серьезные травмы. В день теракта Пермяков был задержан и признался в совершении преступления по указанию украинских спецслужб.
Апелляционный военный суд во Власихе 22 января дал Пермякову пожизненный срок. Он был признан виновным в организации теракта, за который ему предлагали денежное вознаграждение от СБУ.