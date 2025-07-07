Прилепин раскрыл, как выжил после покушения в Нижегородской области

«Дистанционное управление. Вот здесь была зарыта мина. Он лежал в метрах 150−200 отсюда… Так как он был сапер-самоучка, из Киева ему объясняли, он зарыл слишком глубоко мину, первая сила взрыва ушла в землю. Их обычно чуть-чуть присыпают, совсем немножко», — пояснил Прилепин в фильме «Мастерской новых медиа». Его слова приводит ТАСС.