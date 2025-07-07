Штрафы до 500 тысяч рублей могут ввести за нарушение содержания животных

В доработку входят поправки, затрагивающие не только владельцев питомцев, но и организации, занимающиеся содержанием бездомных животных. В рамках законопроекта предлагается увеличить штраф до 50 тысяч рублей для граждан, до 300 тысяч — для должностных лиц и до 500 тысяч — для юридических.