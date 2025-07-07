Штрафы до 500 тысяч рублей могут ввести за нарушение содержания животных

Правительство России поддержало законопроект, в рамках которого могут повысить в несколько раз штрафы за нарушения правил содержания животных. Соответствующий отзыв был опубликован в понедельник, 7 июля.
Инициатива была разработана депутатом Ниной Останиной, кабмин ее одобрил при условии доработки.
В доработку входят поправки, затрагивающие не только владельцев питомцев, но и организации, занимающиеся содержанием бездомных животных. В рамках законопроекта предлагается увеличить штраф до 50 тысяч рублей для граждан, до 300 тысяч — для должностных лиц и до 500 тысяч — для юридических.
На данный момент эти суммы составляют от 1,5 до 15 тысяч рублей. Более того, в законопроекте предлагается увеличить срок давности для привлечения к ответственности — с 60 дней до трех лет.
— Концепция законопроекта является актуальной и заслуживает поддержки, — цитирует документ ТАСС.
Россиянам собираются запретить приводить животных на пляж — соответствующая норма содержится в проекте приказа МЧС, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, исключение сделают только для собак-поводырей.