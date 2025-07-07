«Она с медвежатами может кинуться»: медведица с детенышами вышла к людям в Забайкалье

В Забайкалье возле железнодорожной станции Икабья местные жители запечатлели медведей. Их на видео сняли рабочие. Они распространили кадры с прогулки прогулки медвежьего семейства в социальных сетях. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД по Забайкалью, такой случай действительно был.
— На место выезжали сотрудники полиции. Они связались с охотоведами. Из местных жителей никто не пострадал, сама медведица ушла обратно в лес, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Жители наблюдали картину, как звери прошлись по дачному участку, близко подошли к постройкам и автомобилю. Медведи вставали на задние лапы и оглядывались вокруг.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Усть-Илимске также медведи вышли к людям. Там их чаще всего замечают у мусорных баков, так как животные ищут себе пищу.