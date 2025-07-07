«Она с медвежатами может кинуться»: медведица с детенышами вышла к людям в Забайкалье

В Забайкалье возле железнодорожной станции Икабья местные жители запечатлели медведей. Их на видео сняли рабочие. Они распространили кадры с прогулки прогулки медвежьего семейства в социальных сетях. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД по Забайкалью, такой случай действительно был.