Автопробег БРИКС стартует из Екатеринбурга в Москву

Свердловская область откроет молодежный этап автопробега БРИКС по маршруту Екатеринбург — Москва с 9 по 15 августа. Мероприятие включает студенческую и деловую части, сообщает департамент информационной политики региона.
Студенты российских вузов из стран БРИКС+ (Индия, Египет, Эфиопия, Куба, Шри-Ланка, Замбия, Кения, КНР, Узбекистан, Конго) финишируют в Казани. Там они передадут эстафету деловым представителям.
На отрезке Казань — Москва в автопробеге участвуют более 30 компаний из 15 стран. Также в городах Екатеринбург, Дюртюли, Казань, Нижний Новгород, Суздаль и Москва пройдут деловые и культурные мероприятия.