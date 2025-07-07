Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автопробег БРИКС стартует из Екатеринбурга в Москву

Из Екатеринбурга в Москву отправятся участники автопробега БРИКС.

Свердловская область откроет молодежный этап автопробега БРИКС по маршруту Екатеринбург — Москва с 9 по 15 августа. Мероприятие включает студенческую и деловую части, сообщает департамент информационной политики региона.

Студенты российских вузов из стран БРИКС+ (Индия, Египет, Эфиопия, Куба, Шри-Ланка, Замбия, Кения, КНР, Узбекистан, Конго) финишируют в Казани. Там они передадут эстафету деловым представителям.

На отрезке Казань — Москва в автопробеге участвуют более 30 компаний из 15 стран. Также в городах Екатеринбург, Дюртюли, Казань, Нижний Новгород, Суздаль и Москва пройдут деловые и культурные мероприятия.