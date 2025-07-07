За полгода жители Прикамья решили 23 тысячи вопросов с помощью Платформы обратной связи

Чаще всего жители Прикамья обращались по вопросам здравоохранения, записывались на прием к врачу, поднимали темы содержания дорог и благоустройства. К ПОС подключены все исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления. Отправить обращение можно через личный кабинет на Госуслугах, на сайтах или в соцсетях ведомств, в мобильном приложении Госуслуг. Срок ответа — от 5 до 30 дней.