За полгода жители Прикамья решили 23 тысячи вопросов с помощью Платформы обратной связи

С начала года пермяки направили на Платформу обратной связи Госуслуг (ПОС) более 25,5 тысячи обращений. 23,5 тысячи из них уже разрешены.
Чаще всего жители Прикамья обращались по вопросам здравоохранения, записывались на прием к врачу, поднимали темы содержания дорог и благоустройства. К ПОС подключены все исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления. Отправить обращение можно через личный кабинет на Госуслугах, на сайтах или в соцсетях ведомств, в мобильном приложении Госуслуг. Срок ответа — от 5 до 30 дней.