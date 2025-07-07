Участник группы Тупака Шакура рэпер Young Noble покончил с собой

В 2021 году у артиста произошел сердечный приступ, после чего он серьезно занялся своим здоровьем и стал вести более активный образ жизни. Несмотря на это, в последние месяцы у него могли возникнуть психологические трудности. Участники Outlawz и коллеги по сцене выразили соболезнования и подчеркнули важность поддержки психического здоровья.