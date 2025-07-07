Участник группы Тупака Шакура рэпер Young Noble покончил с собой

Американский рэпер Young Noble, участник хип‑хоп‑группы Outlawz, умер в возрасте 47 лет. Его тело было обнаружено 4 июля в доме в Атланте. Об этом сообщает People.
Причиной смерти, как сообщается, стал суицид. Коллеги музыканта подтвердили трагическую новость и отметили, что ничто не предвещало подобного исхода, передает издание.
Young Noble, настоящее имя которого Руфус Ли Купер III, присоединился к группе Outlawz в 1996 году — он стал последним, кого лично пригласил в коллектив Тупак Шакур. Рэпер участвовал в записи нескольких треков альбома The Don Killuminati: The 7 Day Theory, а позднее начал сольную карьеру. Среди его альбомов — Noble Justice и Son of God.
В 2021 году у артиста произошел сердечный приступ, после чего он серьезно занялся своим здоровьем и стал вести более активный образ жизни. Несмотря на это, в последние месяцы у него могли возникнуть психологические трудности. Участники Outlawz и коллеги по сцене выразили соболезнования и подчеркнули важность поддержки психического здоровья.
Руфус Купер родился 31 марта 1978 года в Калифорнии. Его мать страдала от наркотической зависимости, а отца он никогда не знал. Свою музыкальную карьеру он начал в Нью-Джерси, где познакомился с участником Outlawz Yaki Kadafi. Впоследствии он стал частью легендарного коллектива, оставив значимый след в истории рэпа.