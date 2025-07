Участник группы Тупака Шакура рэпер Young Noble покончил с собой

Young Noble, настоящее имя которого Руфус Ли Купер III, присоединился к группе Outlawz в 1996 году — он стал последним, кого лично пригласил в коллектив Тупак Шакур. Рэпер участвовал в записи нескольких треков альбома The Don Killuminati: The 7 Day Theory, а позднее начал сольную карьеру. Среди его альбомов — Noble Justice и Son of God.