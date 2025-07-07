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В июле в Башкирии отметят новый профессиональный праздник

Сотрудники многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Башкирии 27 июля впервые отметят профессиональный праздник. Соответствующий закон ранее приняло Госсобрание Башкирии. Он также устанавливает почетное звание для данной категории специалистов.

Источник: Башинформ

Выбор даты профессионального праздника обусловлен тем, что именно 27 июля 2010 года Президент России подписал федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Сегодня в Башкирии действуют 76 универсальных офисов и 63 территориальных обособленных структурных подразделения республиканского МФЦ. В данной сфере трудятся около 2 тыс. специалистов. По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, учреждение профессионального праздника и почетного звания должно способствовать повышению престижа профессии, укреплению мотивации сотрудников.