В июле в Башкирии отметят новый профессиональный праздник

Выбор даты профессионального праздника обусловлен тем, что именно 27 июля 2010 года Президент России подписал федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Сегодня в Башкирии действуют 76 универсальных офисов и 63 территориальных обособленных структурных подразделения республиканского МФЦ. В данной сфере трудятся около 2 тыс. специалистов. По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, учреждение профессионального праздника и почетного звания должно способствовать повышению престижа профессии, укреплению мотивации сотрудников.