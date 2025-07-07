В Смышляевке строят новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Теперь местные жители могут забыть о скучных днях без спорта. Появится настоящая площадка для активного отдыха — здесь можно погонять мяч в футбол, поиграть в волейбол и баскетбол.
И всё это — в шаговой доступности от школы и детского сада.
Это значит, что школьники теперь смогут не только учиться, но и заниматься физкультурой на современном уровне, а малыши из садика — с ранних лет привыкать к здоровому образу жизни.
Раньше в этом районе попросту не было приличных спортивных объектов. А теперь сразу три вида спорта на одной территории — выбирай, чем душа (и мяч) лежат!
Кроме того, как сообщили в пресс-службе правительства Самарской области, к международному форуму «Россия — спортивная держава» в регионе планируется построить целых сто новых спортивных объектов.ъ.
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