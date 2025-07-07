NYT узнала об обнаружении украденной скрипки Страдивари в Токио

По информации эксперта, данный музыкальный инструмент был изготовлен в 1709 году и передан на хранение семье Мендельсон-Бонке, откуда ее украли.
По словам Шапро, скрипка была показана на выставке инструментов Страдивари в Токио в 2018 году. Несмотря на то что показанная скрипка имела другое название и дату изготовления, она была очень похожа на украденный инструмент.
«Очевидно, что это одно и то же, в этом нет никаких сомнений, и я не думаю, что у кого-то есть разумные основания утверждать, что это не так», — заявил основатель дома Tarisio Джейсон Прайс.
Он уточнил, что степень износа, царапины, вмятины и особенности рисунка выставленной в Токио скрипки соответствуют похищенному во время Второй мировой войны инструменту. Также сходство подтвердил и куратор Музей музыки Жан-Филипп Эшар, по словам которого технически невозможно создать два настолько похожих инструмента.
Аукционный дом Sotheby’s 7 февраля сообщил, что на аукционе в Нью-Йорке за $11,25 млн продали изготовленную в 1714 году Страдивари скрипку Йоахима-Ма. Инструмент назван в честь двух его выдающихся бывших владельцев — венгерского виртуоза Йозефа Йоахима (1831−1907) и знаменитого китайского скрипача и педагога Си-Хон Ма (1925−2009).