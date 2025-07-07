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NYT узнала об обнаружении украденной скрипки Страдивари в Токио

Украденную в конце Второй мировой войны скрипку итальянского мастера Антонио Страдивари, скорее всего, обнаружили в Токио. Об этом 6 июля сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на специалиста Карлу Шапро.

Источник: Freepik

По информации эксперта, данный музыкальный инструмент был изготовлен в 1709 году и передан на хранение семье Мендельсон-Бонке, откуда ее украли.

По словам Шапро, скрипка была показана на выставке инструментов Страдивари в Токио в 2018 году. Несмотря на то что показанная скрипка имела другое название и дату изготовления, она была очень похожа на украденный инструмент.

«Очевидно, что это одно и то же, в этом нет никаких сомнений, и я не думаю, что у кого-то есть разумные основания утверждать, что это не так», — заявил основатель дома Tarisio Джейсон Прайс.

Он уточнил, что степень износа, царапины, вмятины и особенности рисунка выставленной в Токио скрипки соответствуют похищенному во время Второй мировой войны инструменту. Также сходство подтвердил и куратор Музей музыки Жан-Филипп Эшар, по словам которого технически невозможно создать два настолько похожих инструмента.

Аукционный дом Sotheby’s 7 февраля сообщил, что на аукционе в Нью-Йорке за $11,25 млн продали изготовленную в 1714 году Страдивари скрипку Йоахима-Ма. Инструмент назван в честь двух его выдающихся бывших владельцев — венгерского виртуоза Йозефа Йоахима (1831−1907) и знаменитого китайского скрипача и педагога Си-Хон Ма (1925−2009).