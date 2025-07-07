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Работающего с дочкой таксиста поддержали казахстанцы

Казахстанцы тепло отреагировали на историю о таксисте, который вышел на смену вместе с маленькой дочкой. Историю рассказала пользовательница соцсетей, вызвавшая такси в один из дней, пишет El.kz.

Источник: EL.kz

Таксист сразу позвонил клиентке и спросил: «Мен қызыммен жүр едім, сізге кедергі етпей ме?» («Я с дочкой, вам не помешает?»). Девушка подумала, что речь идёт о его девушке, и согласилась. А приехал водитель с трёхлетней дочкой. По словам пассажирки, поездка прошла спокойно и с улыбкой: они всю дорогу болтали с малышкой.

История растрогала пользователей. В комментариях люди поддержали водителя, отметив, что он хороший отец и заслуживает уважения. «Молодец, зарабатывает и при этом не оставляет ребёнка одного», — написал один из комментаторов. «Лучше с собой возьмёт, чем оставит без присмотра», — добавил другой. «Радует, что понимающих людей в такси становится всё больше», — заключил третий.

История получила множество откликов и напомнила о важности поддержки родителей, которым приходится совмещать работу и заботу о детях.