Работающего с дочкой таксиста поддержали казахстанцы

История растрогала пользователей. В комментариях люди поддержали водителя, отметив, что он хороший отец и заслуживает уважения. «Молодец, зарабатывает и при этом не оставляет ребёнка одного», — написал один из комментаторов. «Лучше с собой возьмёт, чем оставит без присмотра», — добавил другой. «Радует, что понимающих людей в такси становится всё больше», — заключил третий.