Черный понедельник: В Кишиневе тысячи людей останутся без электричества — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает об отключения[ электричества в Кишиневе в понедельник, 7 июля 2025.
Ботаника.
Гика-Водэ, 1A, 1B, 1/1, 3, Индепенденцей, 15, 15A, 26/3, 28, 28A, 28/1, 28/3, 30/6 — с 08:50 до 13:00.
Куза-Водэ, 39/4, Индепенденцей, 30, 32, 32a, 32B, 32/2, 34, 34a, 34/1, 36, 38, 38A, 38/B, 38/1, 38/2, 40, Валя Кручий, 5 — с 13:00 до 16:00.
Центр.
Хынчештское шоссе, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 10:00 до 18:00.