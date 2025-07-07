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Тележурналистка сказала, поедет ли в Кению вслед за мужем, новым послом Беларуси

Белорусская тележурналистка призналась, поедет ли за мужем-послом в Кению.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская тележурналистка Вероника Бута сказала, поедет ли в Кению вслед за мужем — новым послом Беларуси Дмитрием Красовским, сказали на «Первом информационным».

Сообщается, что корреспондент телеканала «Первый информационный» в эфире Бута, а в паспорте уже Красовская. Именно ее супруга, экс-директора Национального агентства инвестиций и приватизации Дмитрия Красовского на минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко назначил чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Кении.

Вновь назначенный дипломат уверен, что опыт, который был приобретен им в работе с иностранными инвесторами поспособствует работе в Африке.

— Общение с бизнесом иностранным, международным бизнесом облегчает задачу работать там, — прокомментировал посол.

А его супруга Вероника Бута, корреспондент телеканала «Первый информационный» призналась, поедет ли за мужем-послом в Кению.

— Из профессии не уйду. Я думаю, что еще вы услышите обо мне как о специальном корреспонденте из Кении, — уточнила журналистка.

Напомним, что на неделе Александр Лукашенко назначил и согласовал 29 чиновников и дипломатов, а также министра и своего помощника: «Меняем практически 10 процентов состава».

Между тем Белстат озвучил выросшую на 65 рублей зарплату бюджетников в Беларуси.

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