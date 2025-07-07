Тележурналистка сказала, поедет ли в Кению вслед за мужем, новым послом Беларуси

Сообщается, что корреспондент телеканала «Первый информационный» в эфире Бута, а в паспорте уже Красовская. Именно ее супруга, экс-директора Национального агентства инвестиций и приватизации Дмитрия Красовского на минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко назначил чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Кении.