Тележурналистка сказала, поедет ли в Кению вслед за мужем, новым послом Беларуси

Белорусская тележурналистка Вероника Бута сказала, поедет ли в Кению вслед за мужем — новым послом Беларуси Дмитрием Красовским, сказали на «Первом информационным».
Сообщается, что корреспондент телеканала «Первый информационный» в эфире Бута, а в паспорте уже Красовская. Именно ее супруга, экс-директора Национального агентства инвестиций и приватизации Дмитрия Красовского на минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко назначил чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Кении.
Вновь назначенный дипломат уверен, что опыт, который был приобретен им в работе с иностранными инвесторами поспособствует работе в Африке.
— Общение с бизнесом иностранным, международным бизнесом облегчает задачу работать там, — прокомментировал посол.
А его супруга Вероника Бута, корреспондент телеканала «Первый информационный» призналась, поедет ли за мужем-послом в Кению.
— Из профессии не уйду. Я думаю, что еще вы услышите обо мне как о специальном корреспонденте из Кении, — уточнила журналистка.
Напомним, что на неделе Александр Лукашенко назначил и согласовал 29 чиновников и дипломатов, а также министра и своего помощника: «Меняем практически 10 процентов состава».
Между тем Белстат озвучил выросшую на 65 рублей зарплату бюджетников в Беларуси.