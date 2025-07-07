В Челябинске задерживаются девять самолётов, еще три авиарейса отменены

В аэропорту Челябинска задерживаются девять самолётов до Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга и Антальи. Два авиарейса до Санкт-Петербурга и один до столицы РФ и вовсе отменили. Информация опубликована на сайте аэропорта имени Курчатова.
По данным онлайн-табло, задерживается рейс СУ 2953 в Сочи. Он должен был вылететь в два часа утра 7 июля, но вылет перенесли на 11:00. Вылет более поздних авиарейсов компаний Red Wings и Nord Star по расписанию был назначен на 18:15. Расчетное время изменилось на 21:50.
Также утром 7 июля в 5:35 по расписанию должен был лететь самолёт авиакомпании «Победа» до Санкт-Петербурга. Однако в Северную столицу он полетит в 14:10.
Такая же ситуация с авиарейсами SU 6464 компании «Аэрофлот» и FV 6464 компании «Россия». По расписанию они должны были покинуть областной центр в 6:15, однако вылет перенесён на 16 часов 7 июля. Авиарейс SU 1533 в Москву от «Аэрофлота» перенесли с 7:20 до 08:50.
Пассажирам авиарейса 5H 528 компании «Smartavia» придется подождать вылета в Санкт-Петербург до 14:40. По расписанию они должны были лететь в 8 часов утра. Самолёт «Уральских авиалиний» в Анталью полетит в 12:15 вместо 6:40.
Отменены два самолёта в Санкт-Петербург — SU 6464 компании «Аэрофлот» и FV 6464 «России». Также отменен авиарейс «Аэрофлота» СУ 1095 в Москву.
Массовые задержки рейсов связаны с ограничениями в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, введёнными из-за атак БПЛА. Представители Росавиации сообщают, что сейчас ситуация стабилизируется. Пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло.