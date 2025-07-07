Чиновники из Херсона боятся туда приезжать, и мэрия существует лишь де-юро

Администрация Херсона существует только де-юре, многие чиновники проживают вне города и боятся туда приезжать. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.
«повсюду размещаются боевики ВСУ, в многоэтажках оборудуют пункты управления беспилотниками, устанавливают ретрансляторы и станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Очень многие люди покинули Херсон и прибрежные населенные пункты», — приводит информагентство слова силовиков.
Собеседники ТАСС отметили, что чиновники не решают проблемы местных жителей, однако хорошо пиарятся и показывают свою мнимую эффективность благодаря помощи украинским войскам. Им не выгодно вступать в конфликт с военными, уточнили в силовых структурах.
Российский сенатор Игорь Кастюкевич на днях заявил, что с жителей Херсона начали принудительно собирать пожертвования на нужды ВСУ — в общественных местах и на кассах в магазинах. Горожане не могут отказаться от уплаты, так как последуют обвинения в коллаборационизме.