Чиновники из Херсона боятся туда приезжать, и мэрия существует лишь де-юро

Российский сенатор Игорь Кастюкевич на днях заявил, что с жителей Херсона начали принудительно собирать пожертвования на нужды ВСУ — в общественных местах и на кассах в магазинах. Горожане не могут отказаться от уплаты, так как последуют обвинения в коллаборационизме.