Безопасность пешеходных переходов возле школ Красноярского края обеспечат к началу учебного года

Для повышения безопасности на дорогах необходимо увеличить количество камер фотофиксации нарушений, а также установить муляжи и шериф-балки. Первый заместитель министра транспорта края Артём Черных сообщил, что на участках с высокой концентрацией ДТП уже установлены пять информационных щитов и шериф-балок, а также 40 дополнительных комплексов фотофиксации. В ближайшее время планируется разместить еще четыре шериф-балки и запустить 40 камер, которые уже находятся в тестовом режиме.