Безопасность пешеходных переходов возле школ Красноярского края обеспечат к началу учебного года

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
Председатель Правительства Красноярского края Сергей Верещагин провел заседание краевой комиссии по безопасности дорожного движения, на котором обсуждались ключевые вопросы аварийности на дорогах региона и безопасность пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений.
По информации Госавтоинспекции, за первые шесть месяцев 2025 года в крае зарегистрировано 1291 дорожно-транспортное происшествие, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными факторами, способствующими авариям, стали ошибки водителей в выборе скоростного режима и выезды на встречную полосу.
Для повышения безопасности на дорогах необходимо увеличить количество камер фотофиксации нарушений, а также установить муляжи и шериф-балки. Первый заместитель министра транспорта края Артём Черных сообщил, что на участках с высокой концентрацией ДТП уже установлены пять информационных щитов и шериф-балок, а также 40 дополнительных комплексов фотофиксации. В ближайшее время планируется разместить еще четыре шериф-балки и запустить 40 камер, которые уже находятся в тестовом режиме.
Кроме того, важным шагом для оптимизации работы дорожной полиции является расширение практики оформления «европротоколов». Это позволит водителям самостоятельно фиксировать мелкие ДТП без ожидания экипажа ГАИ, что поможет избежать заторов и освободит инспекторов для патрулирования. Напомним, что оформить ДТП «по европротоколу» можно при соблюдении определённых условий.
В ходе заседания также обсуждалась необходимость своевременного обновления дорожной разметки на федеральных и краевых автодорогах для предотвращения выездов на встречную полосу.
Отдельное внимание было уделено безопасности пешеходных переходов возле школ. Сергей Верещагин поручил обустроить все пешеходные переходы в соответствии с нормативами. В этом году планируется обновить 591 переход (ранее 555 уже были приведены в порядок). Глава региона отметил, что большинство объектов уже законтрактованы и работы по обновлению разметки, освещения и знаковой информации активно ведутся.
«Прошу ускориться отстающим. Сезон короткий, но задача остается актуальной. К началу нового учебного года все пешеходные переходы у краевых школ должны быть безопасны для детей», — подчеркнул Сергей Верещагин.