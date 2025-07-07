Многодетным родителям дадут право на гибкий график на работе

Такая возможность должна сохраняться до исполнения младшему ребёнку 14 лет, а ребёнку с инвалидностью — 18. Как отметил Миронов, сегодня многие работодатели не идут навстречу, и в результате родители, преимущественно женщины, увольняются или вынуждены переходить на низкооплачиваемую работу с удобным графиком. А это снижает уровень жизни семьи.