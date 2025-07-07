Многодетным родителям дадут право на гибкий график на работе

В Госдуме предложили дать многодетным семьям больше прав, чтобы оказывать внимание детям.
Инициаторами стали депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», в том числе её лидер Сергей Миронов и председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Они внесут в парламент законопроект о предоставлении гибкого графика работы многодетным родителям.
В поправках сказано, что один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей семьи с тремя и более детьми либо ребёнком-инвалидом сможет подать письменное заявление и выбрать наиболее удобный режим работы — дистанционный, неполный день или неделю.
Такая возможность должна сохраняться до исполнения младшему ребёнку 14 лет, а ребёнку с инвалидностью — 18. Как отметил Миронов, сегодня многие работодатели не идут навстречу, и в результате родители, преимущественно женщины, увольняются или вынуждены переходить на низкооплачиваемую работу с удобным графиком. А это снижает уровень жизни семьи.
Миронов уверен, что гибкий график укрепит лояльность сотрудников, повысит их мотивацию, поможет сохранить профессиональные навыки. Законопроект будет внесён на рассмотрение Госдумы в ближайший понедельник.