Арктический плавучий университет изучит молочнокислые бактерии обитателей Арктики

АРХАНГЕЛЬСК, 7 июля. /ТАСС/. Ученые в ходе рейса Арктического плавучего университета (АПУ-2025) впервые будут исследовать молочнокислые бактерии обитателей Арктики, рассказал ТАСС руководитель экспедиции Александр Сабуров. Их можно будет использовать в пищевой промышленности, а также, например, для создания препаратов в ветеринарии.
«Новое направление, которое бы я выделил, это расширение микробиологической программы. Это направление связано с изучением молочнокислых бактерий в желудочно-кишечном тракте животных Арктики, птиц и млекопитающих. Это практически неисследованная тема, и, конечно, есть надежда и гипотеза о том, что могут быть выделены новые культуры, которые могут быть использованы в промышленности», — сказал Сабуров.
Исследование будет проводить Алла Филимонова из Курчатовского института.
Молочнокислые бактерии живут в желудочно-кишечном тракте животных и отвечают за синтез органических кислот, ферментов, витаминов, участвуют в работе иммунной системы, а также подавляют рост патогенной микрофлоры. В настоящее время нет данных по изучению молочнокислых бактерий в Арктическом регионе, описано только обнаружение в арктических почвах микроорганизмов рода Carnobacterium.
Молочнокислые бактерии, ассоциированные с ЖКТ обитателей Арктики, являются неисследованной группой микроорганизмов, нет чистых культур этой группы бактерий, выделенных из арктических образцов. Изучение молочнокислых микроорганизмов поможет заполнить этот пробел и даст результаты, важные как для применения в биотехнологии, так и для решения фундаментальных научных задач. «Они могут быть использованы в молочной промышленности в качестве заквасочных культур, а также для создания пробиотических препаратов, в том числе ветеринарных, — добавил Сабуров. — Ну и в целом изучение таких микроорганизмов может пополнить нашу базу знаний о том, как животные, как вообще все живое приспосабливается к холодному климату».
Экспедиция АПУ-2025 будет проходить с 9 июля по 1 августа. Спонсорами и партнерами проекта выступили Министерство науки и высшего образования РФ, Банк ВТБ (генеральный спонсор), Русское географическое общество? ПАО ГМК «Норильский никель»? координационный центр «Плавучий университет» на базе МФТИ.