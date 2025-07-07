Арктический плавучий университет изучит молочнокислые бактерии обитателей Арктики

Молочнокислые бактерии, ассоциированные с ЖКТ обитателей Арктики, являются неисследованной группой микроорганизмов, нет чистых культур этой группы бактерий, выделенных из арктических образцов. Изучение молочнокислых микроорганизмов поможет заполнить этот пробел и даст результаты, важные как для применения в биотехнологии, так и для решения фундаментальных научных задач. «Они могут быть использованы в молочной промышленности в качестве заквасочных культур, а также для создания пробиотических препаратов, в том числе ветеринарных, — добавил Сабуров. — Ну и в целом изучение таких микроорганизмов может пополнить нашу базу знаний о том, как животные, как вообще все живое приспосабливается к холодному климату».