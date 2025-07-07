ИБ-эксперт Хлебунов: украинские хакеры проводят DDoS-атаки с территории РФ

«Я из любой точки мира могу запустить в России сервер, который может использоваться в киберпреступных целях. Я через интернет покупаю сервер, делаю юрлицо по подставным документам, нанимаю человека, который регистрирует сервер и занимается другими формальностями. Все. Железка буквально может стоять у кого-то в гараже, а я в Европе — сдавать ее кому угодно в аренду. Ответственности никакой. Тот, кто работал на меня, работал по доверенности: он не знал, кто я, что я и для чего поднимаю сервер», — рассказал «Газете.Ru» хакер, который раньше сам выступал хостинг-провайдером для киберпреступников.