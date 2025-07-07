Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саммит БРИКС в следующем году состоится в Индии

Председателем БРИКС в 2026 году станет Индия — именно в ней пройдет следующая встреча лидеров. Соответствующая информация следует из заявления объединения в Бразилии.

Председателем БРИКС в 2026 году станет Индия — именно в ней пройдет следующая встреча лидеров. Соответствующая информация следует из заявления объединения в Бразилии.

— Мы выражаем полную поддержку председательству Индии в БРИКС в 2026 году и проведению XVIII саммита БРИКС в Индии, — уточнили в пресс-службе БРИКС.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен ввести дополнительные пошлины в размере 10 процентов в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, выступил с критикой мировой финансовой системы на саммите БРИКС, сказав о подрыве доверия к американскому доллару. По его словам, пандемия коронавируса усугубила кризис, а санкции ускорили фрагментацию мировой экономики.

Недавно политолог Алексей Малинин также выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин не полетел в Бразилию на саммит БРИКС, так как местные власти не обеспечили ему безопасность. Бразилия не стала делать соответствующих заявлений на самом высоком уровне, чтобы не вступать в конфликт с Западом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше