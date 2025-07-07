Председателем БРИКС в 2026 году станет Индия — именно в ней пройдет следующая встреча лидеров. Соответствующая информация следует из заявления объединения в Бразилии.
— Мы выражаем полную поддержку председательству Индии в БРИКС в 2026 году и проведению XVIII саммита БРИКС в Индии, — уточнили в пресс-службе БРИКС.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен ввести дополнительные пошлины в размере 10 процентов в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, выступил с критикой мировой финансовой системы на саммите БРИКС, сказав о подрыве доверия к американскому доллару. По его словам, пандемия коронавируса усугубила кризис, а санкции ускорили фрагментацию мировой экономики.
Недавно политолог Алексей Малинин также выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин не полетел в Бразилию на саммит БРИКС, так как местные власти не обеспечили ему безопасность. Бразилия не стала делать соответствующих заявлений на самом высоком уровне, чтобы не вступать в конфликт с Западом.