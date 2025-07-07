Слишком сильно доверяла ему: мужчина следил за жизнью своей знакомой через скрытые камеры

Полиция арестовала извращенца из штата Огайо, США, который дважды попался за установкой скрытых камер видеонаблюдения в доме своей знакомой. Как сообщает телеканал WKRC, Тристана Браквилла обвинили виновным в подглядывании за ней (вуайеризме), а также назначили залог в размере 10 000 долларов.
Первый раз скрытую камеру девушка обнаружила в октябре 2024 года за решеткой вентиляции в собственной спальне. Она сразу поняла, кто ее установил и потребовала с Браквилла объяснений. Он признал свою вину и заверил знакомую, что это было в первый и последний раз.
Однако в марте 2025 года девушка вновь нашла в своем доме скрытую камеру. На этот раз извращенец поставил ее в вентиляции в ванной комнате. Устройства транслировали запись в прямом эфире. Как он проникал в дом неизвестно.
Как KP.RU писал ранее, в начале июня в женском туалете одного из развлекательных заведений на Левом берегу Дона обнаружены скрытые камеры видеонаблюдения. Полиция проводит проверку по данному инциденту.