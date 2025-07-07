Слишком сильно доверяла ему: мужчина следил за жизнью своей знакомой через скрытые камеры

Первый раз скрытую камеру девушка обнаружила в октябре 2024 года за решеткой вентиляции в собственной спальне. Она сразу поняла, кто ее установил и потребовала с Браквилла объяснений. Он признал свою вину и заверил знакомую, что это было в первый и последний раз.