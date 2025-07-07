В День кардиолога самарцам рассказали, как питаться, чтобы сберечь сердце

6 июля весь мир отмечал Всемирный день кардиолога — тех врачей, которые не спят по ночам, чтобы наше сердце билось ровно и сильно.
Именно они каждый день напоминают нам, что здоровье начинается не с таблеток, а с правильного питания.
Самарские специалисты рассказали, как сохранить сердце здоровым и не навредить себе привычными продуктами. И поверьте, иногда пара изменений в рационе работает лучше, чем лекарства.
Начнём с клетчатки: она как смазка для организма — всё работает ровнее и без перебоев. Чтобы сердце было в порядке, стоит есть больше цельнозернового хлеба, круп и овощей.
Дневная норма — 400 грамм овощей и фруктов (это примерно пять порций), которые дадут организму 25−30 грамм клетчатки.
Полезные жиры тоже важны. Да-да, те самые, что содержатся в оливковом масле, жирной рыбе и орехах. Они защищают сосуды и вообще стараются вести себя прилично.
А вот трансжиры, которые прячутся в чипсах, фастфуде и выпечке, лучше исключить из рациона полностью.
Соль тоже требует внимания. Врачи советуют не более пяти грамм в день — это чуть больше чайной ложки без горки.
Чем меньше солишь, тем дольше будешь радоваться жизни и слышать, как тебя зовут «папой» или «мамой».
Сладкое — да, вкусное, но опасное. Сахара рекомендуется не более 50 грамм в день. То есть один кусочек торта — можно, пять — уже перебор. Особенно если хочется встретить пенсию во всеоружии.
А ещё стоит задуматься о простых углеводах. Белый хлеб, сахар, пирожные — всё это быстро радует, но ещё быстрее уходит.
Лучше выбирать сложные углеводы — каши, овощи, зерновые. Они дают сытость надолго и не дергают уровень сахара в крови, как лифт между этажами.
И, конечно, энергетики. Популярность этих напитков среди молодёжи растёт, как на дрожжах, хотя врачи давно бьют тревогу.
Регулярное употребление может привести к скачкам давления, аритмии и другим неприятностям, особенно у подростков. Так что вместо баночки «бодрящего» лучше взять стакан воды, прогулку или просто выспаться.
Мораль проста: сердце — как машина, которую ты сам заправляешь. Чем качественнее еда, тем дольше прослужит двигатель. Любите себя, питайтесь правильно и не забывайте радоваться каждому удару своего сердца!
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