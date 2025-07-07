Украинский Минкульт объявил автора песни «Вставай, Донбасс!» Ноздрина персоной нон грата

Ранее актёр Юрий Чернов был включён в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Причиной стало участие 80-летнего артиста в фильме Алексея Пиманова «Крым» (2017), который посвящён воссоединению полуострова с Россией. Чернов известен по ролям в таких фильмах, как «Доживём до понедельника», «Приключения Электроника» и «Ширли-мырли». Решение украинских властей вызвало широкий общественный резонанс.