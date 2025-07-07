В Самарской области идет сильная магнитная буря в понедельник 7 июля

По данным ученых из Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), ни один из этих выбросов не оказал серьезного влияния на земную обстановку. На 8 утра 7 июля по самарскому времени магнитное поле Земли все еще оставалось возмущенным, но угрозы для техники и здоровья людей нет.