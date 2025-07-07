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В Самарской области идет сильная магнитная буря в понедельник 7 июля

На прошлой неделе Солнце выбросило как минимум шесть крупных протуберанцев — гигантских облаков раскаленной плазмы.

На прошлой неделе Солнце выбросило как минимум шесть крупных протуберанцев — гигантских облаков раскаленной плазмы. Самый большой из них размером свыше миллиона километров оторвался от поверхности светила 5 июля 2025 года.

Эти солнечные вспышки вызвали на Земле слабые магнитные бури. Первое возмущение геомагнитного поля зафиксировали утром 6 июля. Затем в ночь с 6 на 7 июля произошла более сильная буря уровня G1 — минимального опасного уровня.

По данным ученых из Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), ни один из этих выбросов не оказал серьезного влияния на земную обстановку. На 8 утра 7 июля по самарскому времени магнитное поле Земли все еще оставалось возмущенным, но угрозы для техники и здоровья людей нет.

Специалисты продолжают наблюдать за активностью Солнца.

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