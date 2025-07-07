Названа страна, в которую могут перенести переговоры России и Украины после вступления Турции в «коалицию дронов»

Турция может лишиться посредничества в урегулировании украинского конфликта после того, как Анкара вступила в так называемую «коалицию дронов» для Киева. Об этом в интервью РИА Новости заявил турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.
Эксперт отметил, что участие Турции в Drone Coalition неудивительно. Анкара была в числе первых стран, которые первыми начали поставлять дроны режиму Владимира Зеленского. Кроме того, долгосрочными планами можно назвать и решение Bayraktar создать производственную базу на Украине.
В то же время, напоминает Озер, Турция была самой нейтральной страной из числа государств, входящих в НАТО по отношении к Украине. Результатом стамбульской инициативы стало то, что Европу из переговорного процесса исключили.
«Таким образом, стамбульские мирные переговоры выполнили свою миссию. Есть риск того, что Турция потеряет посредническую роль. Вариант с Саудовской Аравией, который американская администрация, безусловно, поддержит, остается наиболее вероятным вариантом», — считает аналитик.
Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев объяснил, в каком случае Россия может изменить состав переговорной группы по Украине.
Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук, рассказал, зачем Анкара ввязывается в закупки беспилотников для ВСУ и повлияет ли это на переговоры по Украине.
В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, тем временем, отказались от комментариев по поводу участия страны в закупках беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.