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Лукашенко высказался про реальную поддержку тысяч спортсменов и тренеров

Лукашенко сказал о поддержке спортсменов, тренеров и детского спорта в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про реальную поддержку тысяч спортсменов и тренеров, сообщила пресс-служба президента.

Так, 7 июля белорусский лидер обратился к коллективу Президентского спортивного клуба, отмечающему 20-летний юбилей объединения.

Лукашенко подчеркнул, что Президентский спортивный клуб — значимая часть всего физкультурно-спортивного движения страны. И обратил внимание на то, что при участии объединения за двадцать лет были успешно реализованы сотни масштабных проектов, а также построены десятки многофункциональных спортплощадок. И еще президент высказался о поддержке спортсменов и тренеров в Беларуси.

— Реальную поддержку получили тысячи спортсменов и тренеров, — отметил он.

Также глава страны сказал о вкладе объединения в развитие детского спорта в Беларуси, а также воспитание подрастающего поколения. Кроме того, Лукашенко сказал, что уверен в том, что накопленный опыт и огромный потенциал коллектива единомышленников Президентского спортклуба еще больше сделают для популяризации здорового образа жизни и развития физкультуры и спорта в республике.

Также Александр Лукашенко снова назвал младшего сына Николая «критик главный» после этой реплики.

Еще тележурналистка сказала, поедет ли в Кению вслед за мужем — новым послом Беларуси.

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