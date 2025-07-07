Лукашенко высказался про реальную поддержку тысяч спортсменов и тренеров

Также глава страны сказал о вкладе объединения в развитие детского спорта в Беларуси, а также воспитание подрастающего поколения. Кроме того, Лукашенко сказал, что уверен в том, что накопленный опыт и огромный потенциал коллектива единомышленников Президентского спортклуба еще больше сделают для популяризации здорового образа жизни и развития физкультуры и спорта в республике.