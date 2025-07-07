Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про реальную поддержку тысяч спортсменов и тренеров, сообщила пресс-служба президента.
Так, 7 июля белорусский лидер обратился к коллективу Президентского спортивного клуба, отмечающему 20-летний юбилей объединения.
Лукашенко подчеркнул, что Президентский спортивный клуб — значимая часть всего физкультурно-спортивного движения страны. И обратил внимание на то, что при участии объединения за двадцать лет были успешно реализованы сотни масштабных проектов, а также построены десятки многофункциональных спортплощадок. И еще президент высказался о поддержке спортсменов и тренеров в Беларуси.
— Реальную поддержку получили тысячи спортсменов и тренеров, — отметил он.
Также глава страны сказал о вкладе объединения в развитие детского спорта в Беларуси, а также воспитание подрастающего поколения. Кроме того, Лукашенко сказал, что уверен в том, что накопленный опыт и огромный потенциал коллектива единомышленников Президентского спортклуба еще больше сделают для популяризации здорового образа жизни и развития физкультуры и спорта в республике.
Также Александр Лукашенко снова назвал младшего сына Николая «критик главный» после этой реплики.
Еще тележурналистка сказала, поедет ли в Кению вслед за мужем — новым послом Беларуси.