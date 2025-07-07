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Депутат Колунов пообещал россиянам снижение роста тарифов ЖКХ

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») сообщил, что в России ожидается последовательное снижение темпов роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») сообщил, что в России ожидается последовательное снижение темпов роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Согласно прогнозу, с 1 июля 2026 года индексация составит 9,8 процента, с 1 июля 2027 года — 7,9 процента, а с 1 июля 2028 года — 5,9 процента.

— Окончательные решения принимаются регионами, где рост может быть ниже, — отметил депутат в беседе с ТАСС.

С 1 июля ФАС усилит контроль за изменением тарифов на жилищно-коммунальные услуги по всей стране. Эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев рассказал «Вечерней Москве», как понять, что начисления за ЖКУ неверные, и куда обращаться за перерасчетом.

При этом с 1 июля в России вступили в силу новые тарифы на ЖКУ — от 8,6 до 21,1 процента в зависимости от региона. Насколько оправдано это повышение, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, зампред комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев ранее заявлял, что ЖКУ в России не подорожают в ближайшие шесть месяцев.

Кроме того, депутаты Госдумы 17 июня приняли закон, переносящий крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число месяца.

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