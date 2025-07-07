Наставник «Крыльев» Адиев: в первые 5−7 туров не ждите феерического футбола

Главный тренер самарцев объяснил, как команда будет играть на старте нового сезона. Отдельно высказался о матче с московским «Спартаком».
Напомним, 6 июля «зелено-бело-синие» разошлись ничьей со столичным клубом — 2:2 (12+). Наиль Умяров забил в свои же ворота. Также отличился новичок «КС» Вадим Раков.
«Использовали разные схемы. Это было запланировано, как и позиции футболистов. Надо было посмотреть, возможно, где-то ошибиться, понять наши сильные и слабые стороны. Все увидел, есть пища для размышлений. До сезона осталось мало времени. В чемпионате нельзя допускать ошибки, здесь можно», — заявил после «товарняка» наставник «Крылышек» Магомед Адиев.
Добавил: на старте Премьер-лиги волжане будут меньше владеть мячом.
«Это и руководству говорил, что не ждите первые пять-семь туров феерического футбола. Он будет “отрезанный”. Знаю, что делаю. Где-то будем сохранять инициативу, где‑то выпадать. Должны через такие отрезки улучшить игру и добиваться результатов», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».
На днях «зелено-бело-синие» прошли углубленное медобследование перед стартом РПЛ.
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