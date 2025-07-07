Наставник «Крыльев» Адиев: в первые 5−7 туров не ждите феерического футбола

«Использовали разные схемы. Это было запланировано, как и позиции футболистов. Надо было посмотреть, возможно, где-то ошибиться, понять наши сильные и слабые стороны. Все увидел, есть пища для размышлений. До сезона осталось мало времени. В чемпионате нельзя допускать ошибки, здесь можно», — заявил после «товарняка» наставник «Крылышек» Магомед Адиев.