Шторм в ближайшие дни: прогноз магнитных бурь на 8 июля 2025

На текущий момент на Солнце сохраняется спокойная обстановка. За последние сутки не зарегистрировано ни одной вспышки, а индекс активности оценивается всего в 2,1 балла из 10. Однако ближайшая магнитная буря может обрушиться на Землю уже в ближайшие дни. О том, ждать ли шторм 8 июля 2025 — в материале URA.RU.