Шторм в ближайшие дни: прогноз магнитных бурь на 8 июля 2025

Ученые прогнозируют магнитную бурю на этой неделе.
На текущий момент на Солнце сохраняется спокойная обстановка. За последние сутки не зарегистрировано ни одной вспышки, а индекс активности оценивается всего в 2,1 балла из 10. Однако ближайшая магнитная буря может обрушиться на Землю уже в ближайшие дни. О том, ждать ли шторм 8 июля 2025 — в материале URA.RU.
Солнечная активность 8 июля 2025.
По данным ученых ил Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, на Солнце сохраняется довольно спокойная обстановка. Индекс солнечной активности эксперты оценивают в 2.1 балла из 10. За последние сутки на поверхности звезды не зафиксировали ни одной вспышки.
При этом за прошлую неделю на Солнце произошло семь мощных выбросов плазмы, ни один из которых не достиг Земли и не повлиял на магнитосферу планеты. Последний выброс произошел 5 июля между 9 и 14 часами по московскому времени.
Магнитные бури 8 июля 2025.
Прогноз магнитных бурь на месяцФото: Лаборатория солнечной активности.
Ученые предполагают, что в ближайшие дни уровень магнитосферы Земли останется на низком уровне. «Прогноз на ближайшие дни сохраняется полностью зеленым: как минимум до момента, когда очередной протуберанец все же решит двинуться в сторону Земли, и все мировые центры начнут лихорадочно перекрашивать свои диаграммы в красные цвета», — рассказали эксперты.
Вероятность спокойной геомагнитной активности оценивается в 73%. Возможность слабых возмущений — 20%, а магнитного шторма — 7%. «Зеленый» уровень геомагнитной активности прогнозируется до пятницы, 11 июля.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
Ближайшая магнитная буря ожидается в пятницу, 11 июля. Также всплеск геомагнитной активности ожидается 22 и 23 июля. 12, 13, 21, 28 и 29 числа ученые прогнозируют повышенную возбужденность магнитосферы. В остальные дни месяца геомагнитная активность должна оставаться на «зеленом» уровне.
Но стоит учитывать, что прогноз на долгий срок может оказаться неточным. Вспышки на Солнце или выбросы плазмы могут привести к шторму, который невозможно предугадать. Поэтому лучше заранее проверять прогноз магнитных бурь на месяц.
Что делать метеозависимым.
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Магнитные бури особенно сильно влияют на людей в возрасте старше пятидесяти лет, а также на тех, кто страдает хроническими заболеваниями или имеет проблемы с сердцем и сосудами. Однако даже у абсолютно здоровых людей может наблюдаться метеозависимость — по статистике, около трети населения Земли ощущают последствия таких природных изменений.
Хотя полностью исключить воздействие геомагнитных колебаний нельзя, можно снизить их негативный эффект. Для этого важно питаться сбалансированно, поддерживать умеренную физическую активность и следить за тем, чтобы сон был достаточно крепким и продолжительным. Также стоит отказаться от вредных привычек, включая употребление алкоголя и никотина.
Если же неприятные симптомы, такие как головная боль, постоянная усталость или проблемы с концентрацией, сохраняются долгое время, лучше проконсультироваться с врачом. Повышенная чувствительность к изменениям погоды может указывать на наличие скрытых заболеваний, которые требуют внимания специалиста.