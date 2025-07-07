Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения на посещение лесов действуют на всей территории Беларуси

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Ограничения на посещение лесов действуют на всей территории Беларуси, следует из интерактивной карты Министерства лесного хозяйства республики.

Источник: Sputnik.by

Из-за установившейся жаркой погоды введен третий класс пожарной опасности.

Ранее в Беларуси был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары и гроз. По данным Белгидромета, в понедельник днем на большей части страны прогнозируются грозы, которые будут сопровождаться сильными ливнями и шквалистым усилением ветра, его порывы могут достигать 15−20 метров в секунду, а в отдельных районах и 21−24 метров в секунду. Кроме того, может выпасть град.

По прогнозу синоптиков, днем во многих районах воздух прогреется до +30…+34°С, местами по югу +35°С.

Что значит ограничение

При ограничениях можно ходить в лес, но при этом запрещается разводить костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия. Кроме этого, запрещено въезжать в лесные массивы на машинах.

Нарушителям грозит штраф в размере до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение повлекло серьезный пожар — например, была уничтожена или повреждена часть леса, то штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).