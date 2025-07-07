Ограничения на посещение лесов действуют на всей территории Беларуси

Из-за установившейся жаркой погоды введен третий класс пожарной опасности.
Ранее в Беларуси был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары и гроз. По данным Белгидромета, в понедельник днем на большей части страны прогнозируются грозы, которые будут сопровождаться сильными ливнями и шквалистым усилением ветра, его порывы могут достигать 15−20 метров в секунду, а в отдельных районах и 21−24 метров в секунду. Кроме того, может выпасть град.
По прогнозу синоптиков, днем во многих районах воздух прогреется до +30…+34°С, местами по югу +35°С.
Что значит ограничение
При ограничениях можно ходить в лес, но при этом запрещается разводить костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия. Кроме этого, запрещено въезжать в лесные массивы на машинах.
Нарушителям грозит штраф в размере до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение повлекло серьезный пожар — например, была уничтожена или повреждена часть леса, то штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).