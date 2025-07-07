Болтливый маньяк, попавшийся спустя 10 лет из-за низкого IQ, выходит на свободу

Спустя десятилетие следователи придумали хитроумный ход. Под видом журналистки, ведущей «душевное интервью», к Варламову отправили оперативницу. Наивный преступник, очарованный вниманием, выложил всё: от похищения до страшных деталей убийства. Он даже показал место преступления на камеру. Эта запись стала ключевым доказательством, и в 2010 году Варламова осудили на 15 лет строгого режима в ИК-5 Сарапула.