В Ростове профессию водителя могут включить в перечень СПО

Необходимость в обучении водителей связана с их нехваткой на городских маршрутах. Пока предложение властей находится в стадии обсуждения, администрация города с Центром занятости населения реализует программы профессионального обучения стоящих на учете граждан по специальности «Водитель категории “D”, отметили в муниципалитете.