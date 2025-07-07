Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове профессию водителя могут включить в перечень СПО

Власти донской столицы могут включить профессию «Водитель общественного пассажирского транспорта» в перечень профессий среднего профессионального образования (СПО) с возможностью прохождения учебной практики на муниципальных предприятиях города.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает «Ростов» со ссылкой на данные городской администрации.

Необходимость в обучении водителей связана с их нехваткой на городских маршрутах. Пока предложение властей находится в стадии обсуждения, администрация города с Центром занятости населения реализует программы профессионального обучения стоящих на учете граждан по специальности «Водитель категории “D”, отметили в муниципалитете.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», для выхода на автобусные рейсы в городе не хватает 1,1 тыс., или 50,5%, водителей.