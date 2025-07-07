В Ростове профессию водителя могут включить в перечень СПО

Об этом сообщает «Ростов» со ссылкой на данные городской администрации.
Необходимость в обучении водителей связана с их нехваткой на городских маршрутах. Пока предложение властей находится в стадии обсуждения, администрация города с Центром занятости населения реализует программы профессионального обучения стоящих на учете граждан по специальности «Водитель категории “D”, отметили в муниципалитете.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», для выхода на автобусные рейсы в городе не хватает 1,1 тыс., или 50,5%, водителей.