Пилоты развернули самолет в небе из-за послания из трех букв в телефоне пассажира

Рейс компании American Airlines сорвали из-за сообщения из трех букв в телефоне одного из пассажиров. Об этом сообщило издание Primera Hora.
Сообщается, что инцидент произошел 3 июля во время полета из Пуэрто-Рико в Даллас. Через полчаса после вылета девушка на борту заметила в самолета попутчика сообщение с аббревиатурой RIP («Покойся с миром»).
Пассажирка посчитала послание за угрозу взрыва и сообщила об этом проводнику. По итогу пилоты развернули самолет в небе и вернулись обратно в аэропорт.
После приземления сотрудники службы безопасности досмотрели телефон пассажира: как оказалось, в сообщении содержалось выражение соболезнований в связи с недавней кончиной члена семьи путешественника, передает издание.
Пассажирка American Airlines подала в суд на авиакомпанию из-за халатности персонала после того, как ее изнасиловал мужчина, сидевший на соседнем кресле.
Самолет сообщением Киров — Калининград смог приземлиться в аэропорту Храброво только со второй попытки из-за кошки на взлетно-посадочной полосе. Перед выпуском шасси пилотам судна внезапно поступило сообщение от диспетчеров о том, что по полосе бегает животное.