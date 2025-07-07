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Землю накрыла магнитная буря, которой не было в прогнозах

ИКИ РАН: Магнитная буря уровня G1 накрыла Землю утром 7 июля.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 7 июля, на Земле началась слабая магнитная буря G1. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Согласно приведенным данным, все началось еще в ночь на пятницу 7 июля, а закончилось в 6 утра этого же дня. Днем ранее также была зарегистрирована слабая магнитная буря G1. Она была рано утром, около 6 утра.

«Зарегистрирована новая, вторая в этом месяце, магнитная буря. Как и вчерашнее событие, ставшее первым в июле, буря имеет самый слабый из возможных геомагнитных баллов, G1, и в общем-то снова наблюдается без видимых причин», — сообщают ученые, отмечая, что, как и вчера, в прогнозе этого события не было.

Напомним, риски крупных вспышек на Солнце, которое прошло максимум активности, а также магнитных бурь на Земле будут сохраняться еще по меньшей мере два-три года. По словам экспертов, согласно полученным данным, максимум текущего 25-го цикла уже пройден.