Землю накрыла магнитная буря, которой не было в прогнозах

«Зарегистрирована новая, вторая в этом месяце, магнитная буря. Как и вчерашнее событие, ставшее первым в июле, буря имеет самый слабый из возможных геомагнитных баллов, G1, и в общем-то снова наблюдается без видимых причин», — сообщают ученые, отмечая, что, как и вчера, в прогнозе этого события не было.