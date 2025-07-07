Жильцов «элитки» в Челябинске заставили снести самовольно возведенные кладовки в подъезде

Управляющая компания, не добившись успеха в досудебном урегулировании вопроса, обратилась в суд с требованием обязать каждого из «собственников» дополнительных метров «произвести демонтаж установленных металлических дверей с запирающим устройством и перегородки и привести общее имущество в первоначальное состояние, в соответствии с техническим паспортом на многоквартирный дом». То есть жильцы должны были не просто демонтировать перегородки и двери, но и заштукатурить дыры в стенах, покрасить их в основной цвет подъезда.