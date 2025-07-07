Жильцов «элитки» в Челябинске заставили снести самовольно возведенные кладовки в подъезде

Как следует из решения суда, пятеро собственников квартир дома на проспекте Победы решили приспособить для хранения вещей пустующие и на их взгляд совершенно нефункциональные площадки возле лифта и общих балконов.
«В результате в подъезде элитной высотки с просторными холлами и консьержем появились небольшие закрытые на замки тамбуры. Один из жильцов оборудовал сразу два таких закута на разных этажах», — рассказали в ГУФССП по региону.
Управляющая компания, не добившись успеха в досудебном урегулировании вопроса, обратилась в суд с требованием обязать каждого из «собственников» дополнительных метров «произвести демонтаж установленных металлических дверей с запирающим устройством и перегородки и привести общее имущество в первоначальное состояние, в соответствии с техническим паспортом на многоквартирный дом». То есть жильцы должны были не просто демонтировать перегородки и двери, но и заштукатурить дыры в стенах, покрасить их в основной цвет подъезда.
Судебный пристав-исполнитель ознакомил всех фигурантов с процессуальными документами, разъяснил последствия неисполнения судебного решения.
«Но они не приняли всерьез предупреждение, в результате каждому был назначен исполнительский сбор за нарушение срока добровольного исполнения. После этого дело пошло веселее: двери и перегородки были демонтированы. А затем в процессе восстановления внешнего вида испорченных стен вновь стали возникать паузы, которые пришлось “сокращать” с помощью составления административных протоколов по частям 1 и 2 статьи 17.15 КоАП РФ», — говорят приставы.
В результате восстановительные работы проведены в полном объеме. В работе ристава остается взыскание исполнительских сборов, также контролируется процесс оплаты назначенных штрафов.