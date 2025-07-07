Москвичам рассказали о погоде в понедельник

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Погода без осадков и температура воздуха до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться тёплым сектором циклона с центром над Скандинавией. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем в столице — плюс 26 — плюс 28 градусов, в Подмосковье — плюс 24 — плюс 29 градусов тепла. Такие показатели температуры уже на несколько градусов выше климатической нормы», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет юго-западный 4−9 метров секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров немного ниже нормы, они составят 744 миллиметров ртутного столба.