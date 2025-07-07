Москвичам рассказали о погоде в понедельник

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться тёплым сектором циклона с центром над Скандинавией. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем в столице — плюс 26 — плюс 28 градусов, в Подмосковье — плюс 24 — плюс 29 градусов тепла. Такие показатели температуры уже на несколько градусов выше климатической нормы», — рассказал Леус.