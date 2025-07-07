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Озвучено число рожденных в России в 2025 году детей

Средний возраст родивших в 2025 году матерей составил 29,8 лет.

Источник: Аргументы и факты

В России с начала 2025 года было подано свыше миллиона заявок на оформление свидетельств о рождении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные о регистрации.

Общее количество заявлений о рождении детей в РФ в 2025 году достигло отметки в 1 057 234.

«Мальчиков родилось чуть больше, чем девочек: 51 процент против 49», — уточняется в публикации. Случаи рождения близнецов были зафиксированы более 7,3 тысячи раз.

Средний возраст матерей при рождении ребенка составил 29,8 лет, а отцов — 29,2 года. Наиболее распространенной ситуацией является рождение первенца — это происходило в 39% случаев. Повторные роды случались чуть реже — в 32% случаев. Для 18% женщин роды в 2025 году стали третьими, а для 11% — четвертыми и последующими.

Ранее исследователи из Каролинского института в Стокгольме пришли к выводу, что рожденные через кесарево дети больше склонны к раку.