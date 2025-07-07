Озвучено число рожденных в России в 2025 году детей

Средний возраст матерей при рождении ребенка составил 29,8 лет, а отцов — 29,2 года. Наиболее распространенной ситуацией является рождение первенца — это происходило в 39% случаев. Повторные роды случались чуть реже — в 32% случаев. Для 18% женщин роды в 2025 году стали третьими, а для 11% — четвертыми и последующими.