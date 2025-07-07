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«Вместе сможем победить в чемпионате и Кубке»: Сергеев — о переходе в «Динамо»

30-летний экс-форвард самарских «Крыльев Советов» высказался о переезде в столичный клуб и целях на предстоящий сезон.

30-летний экс-форвард самарских «Крыльев Советов» высказался о переезде в столичный клуб и целях на предстоящий сезон.

Иван Сергеев стал футболистом «бело-голубых» 4 июля. Его представили на домашнем матче москвичей с «Партизаном» (12+). Хозяева победили в тот день с разницей в два мяча — 3:1.

«Впечатления и эмоции отличные и позитивные. Необычное представление. Все нравится. Потихоньку буду вливаться в коллектив, тренировочный процесс. Многих ребят знаю по сборной. В “Динамо” всегда отличный коллектив, с этим проблем не возникнет. Будем решать цели и задачи на сезон», — объяснил нападающий.

Добавил: с командой постарается приносить пользу как на тренировках, так и во время матчей.

«Самое главное, чтобы команда выигрывала. Вместе сможем победить и в чемпионате, и в Кубке России», — резюмировал Сергеев.

Ранее главный тренер «зелено-бело-синих» Магомед Адиев оценил товарищескую встречу со «Спартаком». Также объяснил, в какой футбол будет играть команда на старте чемпионата.

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