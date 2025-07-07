«Вместе сможем победить в чемпионате и Кубке»: Сергеев — о переходе в «Динамо»

«Впечатления и эмоции отличные и позитивные. Необычное представление. Все нравится. Потихоньку буду вливаться в коллектив, тренировочный процесс. Многих ребят знаю по сборной. В “Динамо” всегда отличный коллектив, с этим проблем не возникнет. Будем решать цели и задачи на сезон», — объяснил нападающий.