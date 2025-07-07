Музей «Заварка» собирает истории жителей Ленинского района Самары для выставки

Музей-галерея «Заварка» объявил сбор семейных историй и артефактов жителей Ленинского района Самары. На их основе создадут выставку «Соседи» (12+), аудиогиды и арт-объект для города.
К участию приглашают всех, кто живет или жил в районе, а также тех, кто знает местные истории. Можно делиться воспоминаниями о жизни, соседях, домах и атмосфере района.
Связаться с организаторами можно через соцсети, по телефону +7 (846)202−32−17, по e-mail zavarka-gallery@yandex.ru или лично по адресу: ул. Самарская, 207а.
Ранее мы писали, что 6 июля в самарской Третьяковке пройдет лекция Ильи Доронченкова о коллекциях Морозова и Щукина.
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