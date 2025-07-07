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Омская пенсионерка лишилась 370 тысяч рублей из-за мошенников

Преступники представились сотрудниками ФСБ.

Источник: Комсомольская правда

В Омске возбудили уголовное дело по факту мошенничества: 88-летнюю жительницу Советского округа обокрали по отработанной схеме. Сначала пенсионерке позвонили с сообщением о якобы замене телефонной станции, затем представились сотрудниками ФСБ. Деталями истории поделилось 7 июля УМВД региона.

Аферисты убедили пожилую женщину, что ее голосовые данные используют для перевода на Украину четырех млн рублей. Под этим предлогом злоумышленники заставили омичку передать сбережения в размере 370 тысяч рублей неизвестному «курьеру». Когда пенсионерка осознала, что стала жертвой похитителей, она обратилась в полицию.

«Призываем каждого провести доверительную беседу с пожилыми родственниками о защите от мошенников! Убедите их, что ни в коем случае нельзя вести разговоры с неизвестными людьми!», — призвали местных жителей сотрудники МВД.

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