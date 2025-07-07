Омская пенсионерка лишилась 370 тысяч рублей из-за мошенников

Аферисты убедили пожилую женщину, что ее голосовые данные используют для перевода на Украину четырех млн рублей. Под этим предлогом злоумышленники заставили омичку передать сбережения в размере 370 тысяч рублей неизвестному «курьеру». Когда пенсионерка осознала, что стала жертвой похитителей, она обратилась в полицию.