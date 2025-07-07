Мрачный туризм: путешественники готовы переночевать в местах убийств и посетить остров больных чумой

В Италии активно набирает популярность «мрачный туризм». Все больше путешественников готовы переночевать в доме, где когда-то были убиты люди, сфотографироваться в местах, где произошла какая-то трагедия, походить по кладбищу ночью и так далее. Ранее «мрачный туризм» был популярен только в США и Британии, однако сейчас активно развивается и в Европе.