Мрачный туризм: путешественники готовы переночевать в местах убийств и посетить остров больных чумой

В Италии активно набирает популярность «мрачный туризм». Все больше путешественников готовы переночевать в доме, где когда-то были убиты люди, сфотографироваться в местах, где произошла какая-то трагедия, походить по кладбищу ночью и так далее. Ранее «мрачный туризм» был популярен только в США и Британии, однако сейчас активно развивается и в Европе.
Увлечение «мрачным туризмом» в Италии стало набирать обороты после 2012 года, а именно крушения лайнера Costa Concordia. Популярными также являются места, где произошли жестокие убийства, район плотины, где в 1963 году за одну ночь погибли 2000 человек, остров Повелья, где содержались больные чумой.
Туристические компании уверены, что такие путешествия созданы для того, чтобы «жертвы не были забыты». Активно создаются книги, телепрограммы и даже каналы. Однако многие порицают подобное, считая, что многие туристы просто обесценивают трагедии разного масштаба.
Как KP.RU писал ранее, в Европе 10-летний ребенок из США умер во время экскурсии по Версальскому дворцу. Инцидент произошел 1 июля. Во время экскурсии ребенок почувствовал недомогание, потеряв сознание.