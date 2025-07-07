Украденную во время Второй мировой войны скрипку Страдивари нашли в Токио

Скрипку Страдивари продали на аукционе в Нью-Йорке за 1,5 млн долларов.
В Токио обнаружили скрипку работы Антонио Страдивари, похищенную в конце Второй мировой войны. Как сообщает The New York Times, речь идет об инструменте Mendelssohn 1709 года, который почти 80 лет считался утерянным — семья Мендельсон-Бонке безуспешно пыталась разыскать его после войны.
«Скрипка знаменитого итальянского мастера была похищена в конце Второй мировой войны и считалась утерянной или уничтоженной. Теперь эксперты утверждают, что она нашлась», — говорится в материале.
Специалист по культурным ценностям Карла Шапро заметила скрипку на фотографиях с токийской выставки семилетней давности. Инструмент был представлен под другим названием и датой изготовления, но характерные узоры древесины совпали с утраченным оригиналом. «Узоры в текстуре древесины совпадали с теми, что были у оригинального инструмента», — приводит издание слова Шапро.
Позже основатель аукционного дома Tarisio Джейсон Прайс подтвердил подлинность находки. Экспертиза показала, что найденная в Японии скрипка действительно является пропавшей Mendelssohn работы Страдивари. Информация о нынешнем владельце и дальнейшей судьбе инструмента пока не раскрывается. Известно, что эту скрипку продали на аукционе в Нью-Йорке в 2000 году за сумму от 1,2 до 1,5 миллиона долларов, пишет «Ридус».