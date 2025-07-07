Украденную во время Второй мировой войны скрипку Страдивари нашли в Токио

Позже основатель аукционного дома Tarisio Джейсон Прайс подтвердил подлинность находки. Экспертиза показала, что найденная в Японии скрипка действительно является пропавшей Mendelssohn работы Страдивари. Информация о нынешнем владельце и дальнейшей судьбе инструмента пока не раскрывается. Известно, что эту скрипку продали на аукционе в Нью-Йорке в 2000 году за сумму от 1,2 до 1,5 миллиона долларов, пишет «Ридус».