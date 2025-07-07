Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запад обвинили в стремлении усилить эскалацию на Украине: учитывать интересы Москвы никто не собирается

Дипломат при ОБСЕ Буякевич: Запад хочет эскалации, а не решения по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Представители Западной Европы и Великобритании ОБСЕ не настроены на урегулирование украинского конфликта, их настрой — на эскалацию. Об этом РИА Новости заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.

По его словам, то, что предлагают страны Запада по урегулированию конфликта нереалистично и не учитывает интересы Москвы. Их сценарии имеют ультимативный характер.

«Что фактически означает настрой на дальнейшую эскалацию конфликта. Запад не заинтересован в прекращении огня», — отметил дипломат.

Позиция же России, напомнил дипломат, исключает одностороннюю паузу в конфликте. Режиму Владимира Зеленского никто не даст «время на перевооружение и перегруппировку, чего так желают западные оппоненты».

Ранее украинская сторона внезапно проболталась о реальных причинах, по которым было дано согласие на прямые переговоры с РФ. Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что путем диалога Киев хочет избавиться от всевозможных обвинений.

Вместе с тем, страны БРИКС в декларации саммита в Рио-де-Жанейро выразили надежду, что усилия по урегулированию приведут к миру на Украине.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше