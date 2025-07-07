По его словам, то, что предлагают страны Запада по урегулированию конфликта нереалистично и не учитывает интересы Москвы. Их сценарии имеют ультимативный характер.
«Что фактически означает настрой на дальнейшую эскалацию конфликта. Запад не заинтересован в прекращении огня», — отметил дипломат.
Позиция же России, напомнил дипломат, исключает одностороннюю паузу в конфликте. Режиму Владимира Зеленского никто не даст «время на перевооружение и перегруппировку, чего так желают западные оппоненты».
Ранее украинская сторона внезапно проболталась о реальных причинах, по которым было дано согласие на прямые переговоры с РФ. Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что путем диалога Киев хочет избавиться от всевозможных обвинений.
Вместе с тем, страны БРИКС в декларации саммита в Рио-де-Жанейро выразили надежду, что усилия по урегулированию приведут к миру на Украине.