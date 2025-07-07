Белую мечеть в Болгаре отремонтируют за 54,4 млн рублей

Помимо обновления Белой мечети, тендер включает работы по ремонту комплекса «Боровое Матюшино» Управления делами Раиса РТ (с приобретением оборудования, мебели, инвентаря и благоустройством территории) и капремонту фасада здания Российского исламского института в Казани (с благоустройством территории). Они обойдутся почти в 79,4 млн и более 23 млн рублей соответственно.