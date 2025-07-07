Женские «Крылья Советов» прошли в четвертьфинал Кубка России по футболу 6 июля

Самарская команда взяла вверх над столичным «Динамо» в воскресенье на «Металлурге» — 2:0 (12+).
Первый тайм прошел без забитых голов. Клуб из 63-го региона открыл счет на 71-й минуте. Наталья Осипова подала на Марию Вукович, та обработала мяч в штрафной и с разворота поразила ворота соперниц — 1:0.
А на 82-й Анастасия Шведова с близкого расстояния пальнула точно в цель и добила гостей — 2:0. ЖФК «Крылья Советов» вышли в четвертьфинал Кубка России. 2 августа сразятся со столичным «Спартаком» (12+).
Недавно экс-нападающий волжан Иван Сергеев высказался о переходе в «Динамо» и обозначил планы на предстоящий сезон.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.